Il contratto di Chris Evans con i Marvel Studios sarebbe dovuto scadere con, attualmente in fase di riprese. L’attore, in accordo con lo studio, ha però deciso di estendere il suo contratto con un settimo film – l’ancora senza titolo Avengers 4 – in arrivo il 3 maggio 2019.

Queste le sue parole in un’intervista con il Telegraph:

C’erano sei film nel mio contratto con la Marvel, quindi avrei potuto dire basta dopo il terzo Avengers, ma mi hanno chiesto di considerare il terzo e il quarto film come due parti di uno stesso lungometraggio. Mi dissero che c’erano così tanti personaggi da inserire – i Guardiani, Pantera Nera, Captain Marvel, Doctor Strange, Ant-Man – che non ce l’avrebbero fatta a inserirli tutti in uno stesso film.

Alla fine, l’interprete di Captain America ha poi ha ammesso che la decisione di accettare di partecipare all’ultimo film è stata dovuta al fatto “che ha senso. Porterà la storia a compimento“.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.