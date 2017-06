Se negli Stati Uniti non è riuscito a debuttare al primo posto, schiacciato dal successo di, in Italia il film con Tom Cruise ha vinto il weekend. Un weekend tuttavia molto deludente, che segna un calo di quasi il 20% negli incassi rispetto all’anno scorso, principalmente a causa di un’offerta che sembra non convincere abbastanza il pubblico.

Con 1.5 milioni di euro, La Mummia si piazza al primo posto e ottiene la miglior media della classifica (pur bassa, intorno ai duemila euro). Al secondo posto, Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar incassa 914mila euro e sale a 10.2 milioni di euro: è il sesto film quest’anno a superare il traguardo dei dieci milioni.

A terzo posto Wonder Woman perde circa la metà degli incassi del weekend d’esordio, con 573mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro. Quarta posizione per Baywatch, con 371mila euro e un totale di 1.3 milioni.

Quinta posizione per Quando un Padre, che apre con 104mila euro in quattro giorni, mentre al sesto posto Fortunata incassa 97mila euro e sale a 1.7 milionicomplessivi. Al settimo posto tiene molto bene Quello che So di Lei che incassa altri 56mila euro e sale a quasi 200mila euro, mentre all’ottava posizione Tutto Quello che Vuoi incassa 43mila euro e sale a 785mila euro complessivi. Nocedicocco si piazza al nono posto con 43mila euro e 177mila euro complessivi, chiude la top ten Un Appuntamento per la Sposa, con 33mila euro in quattro giorni e una media sconfortante. Quasi non pervenute le altre nuove uscite, tra cui Sognare è Vivere, undicesimo con 32mila euro in quattro giorni.