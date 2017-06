Come previsto,ha vinto il secondo weekend consecutivo al box-office nordamericano incassando la bellezza di 57.2 milioni di dollari: si tratta di un calo di solo il 45% rispetto al weekend d’esordio, una tenuta sorprendente soprattutto perché in media i cinecomic o i grandi blockbuster perdono tra il 55 e il 60% nel loro secondo weekend. L’eroina DC può vantarsi anche di aver battuto il secondo weekend sia dell’che diche di, che avevano tutti debuttato con un incasso superiore a quello di. Complessivamente, il film ha già raggiunto i 205 milioni di dollari, che sommati agli ulteriori 58.1 milioni incassati nel resto del mondo durante il weekend fanno un incasso globale di 435 milioni di dollari. Ricordiamo che ne è costati circa 150.

Debutta al secondo posto La Mummia: il film con Tom Cruise non convince incassando 32.2 milioni di dollari (meno dei 35 previsti inizialmente dagli analisti, una cifra già deludente visto il budget di oltre 120 milioni di dollari). La Universal può però consolarsi con gli incassi internazionali, che corrispondono a 141.8 milioni di dollari. Globalmente, quindi, il film è già a quota 174 milioni di dollari.

Scende al terzo posto Captain Underpants: the First Epic Movie, con 12.3 milioni di dollari e un totale di 44.6 milioni in due settimane. Quarta posizione per Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar, che incassa 10.7 milioni di dollari e sale a 135.8 milioni complessivi. Nel mondo ne ha raccolti, finora, 600.2 milioni di dollari.

Chiude la top-five Guardiani della Galassia Vol. 2, con 6.2 milioni di dollari, 366.4 negli USA e 833 milioni nel mondo.

L’altra nuova uscita della settimana, It Comes at Night, si piazza al sesto posto e incassa 6 milioni di dollari (ne è costati meno di cinque).