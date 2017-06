IT: Bill Skarsgard parla di Pennywise in un’intervista rilasciata al fratello Alexander

L’attore svedeseha ben otto figli, sei dal primo matrimonio e due dal secondo. Di questi otto “eredi” sono ben 4, Valter, Bill, Gustaf e Alexander, a praticare lo stesso mestiere del papà.

E l’intervista pubblicata di recente dal magazine Interview ha, come protagonisti, Alexander (visto al cinema in Battleship e The Legend of Tarzan e in tv in show molto noti e apprezzati quali True Blood e Big Little Lies) e il più giovane Bill che, questa estate, comincerà la sua ascesa verso la fama internazionale con Atomica Bionda e poi, a settembre, con IT, l’attesissimo adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King dove lo vedremo nei ben poco rassicuranti panni del clown Pennywise.

Nell’articolo di Interview, nel quale Bill è stato intervistato dal fratello maggiore Alexander, si è brevemente parlato anche del film diretto da Andres Muschietti:

Alexander: Ti senti in pace con te stesso sapendo che i ragazzini di tutto il mondo avranno gli incubi per decenni per colpa tua? Bill: È una cosa abbastanza bizzarra sapere che “Se svolgerò un buon lavoro con questo personaggio significa che traumatizzerò dei ragazzini”. Sul set non ero molto amichevole o buffo. Cercavo di mantenere una certa stranezza intorno al personaggio, almeno quando avevo addosso tutto il costume e il make up. Un giorno avevano allestito una scena e portano sul set i ragazzini, che non mi avevano ancora visto. Tutte le piccole comparse erano accompagnate dai genitori, no? Poi sbuco fuori io vestito da Pennywise e questi ragazzini, giovani e normalissimi… ho osservato le loro reazioni. Alcuni erano molto intrigati, ma altri non riuscivano a guardarmi e altri ancora tremavano di paura. Uno ha cominciato a piangere e mentre piangeva di paura il regista ha gridato “Azione!”. E quando l’hanno fatto io ero completamente nel personaggio per cui alcuni di questi ragazzini sono scoppiati a piangere nel bel mezzo della ripresa e a quel punto ho realizzato “Porca miseria, ma cosa sto facendo? Questa cosa è terribile!”. Alexander: È stata questa la tua prima interazione con un bambino in cui hai afferrato quanto sarebbe stato terrificante per un ragazzino? Bill: Sì. Ma poi alla fine della ripresa ero tutto un “Ehi, scusate! Era tutto finto!”