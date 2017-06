Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ATTENZIONE, L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU LA TRAMA DI LA MUMMIA!

Il Dark Universe ha avuto ufficialmente inizio.

La Mummia, primo film del sopracitato Universo Cinematografico è uscito nelle nostre sale l’8 giugno ed ha già posato alcune basi per gli altri film della serie attraverso l’introduzione di personaggi ed altre possibili storyline.

Nel terzo atto si apre anche una linea narrativa del tutto nuova (e quasi inaspettata) riguardante Nick Morton, il personaggio interpretato da Tom Cruise. Nick infatti decide di sacrificare la propria vita e diventare un mostro per distruggere il nemico e riportare in vita Jenny Halsey (Annabelle Wallis). Da quel momento le possibili strade che potrebbe percorrere il personaggio in futuro si aprono ad infinite possibilità.

Parlando con l’Hollywood Reporter il regista Alax Kurtzman ha parlato della scelta di nascondere il volto di Cruise dopo la “trasformazione” e del suo futuro all’interno dell’universo cinematografico appena nato:

È stata sicuramente una scelta cosciente che si è evoluta durante un grande lavoro di progettazione. In alcune versioni avevamo trasformato Tom [Cruise] in un mostro assoluto, tanto che non si riusciva a riconoscere il suo volto. Poi abbiamo optato per una versione a metà strada che mostra solo qualche dettaglio. Alla fine ho abbracciato la teoria del “nascondere lo squalo”. Se si da al pubblico dei sufficienti elementi per far viaggiare l’immaginazione allora il tutto diventa più efficace rispetto a quando si mostra tutto per intero alla luce del sole. Ciò ci offre l’idea che ciò che non si vede sia molto più spaventoso di quel poco che ci è stato mostrato.

[..] Questa è la storia di un mostro dell’essere umano, qualcuno che si deve trasformare in qualcosa di mostruoso per riuscire a trovare la propria umanità. Ora, naturalmente è tutto ricoperto di oscurità e di luce. Questi due elementi lo attrarranno. Quale sarà la sua evoluzione nel corso del prossimo film? Abbiamo molte idee al riguardo. Vivono in una zona grigia, non solo i mostri, ma anche i personaggi che abitano questo universo, loro stessi vivono in quella zona e non vedo l’ora di vedere come si evolverà la lotta interiore di Nick perché ora è cosciente della sua parte migliore, ed ha anche letteralmente un demone dentro di sé. Come possono convivere queste cose insieme?