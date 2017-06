Nel corso del fine settimana, la Universal ha ufficialmente superato la soglia dei 3 miliardi di dollari d’incasso al box office globale.

Nella giornata di domenica grazie a La Mummia, accolto debolmente in patria, ma decisamente meglio all’estero (174 milioni di dollari complessivi durante il primo week end), lo studio ha toccato a tempo di record quota $3.036 miliardi, con $2.088 miliardi raccolti in cinque mesi e mezzo nelle sole piazze internazionali, battendo con tre giorni d’anticipo il suo precedente primato risalente al 2015.

Nei suoi 105 anni di storia, è la quinta volta che la Universal tocca e supera i 3 miliardi d’incasso: le altre volte è accaduto nel 2012, 2013, 2015 e 2016. È il secondo studio, dopo la Disney, a oltrepassare questa soglia nel 2017.

I film che hanno avuto un ruolo chiave in tal senso sono stati l’ottavo Fast & Furious ($1.231 miliardi di dollaro worldwide), Cinquanta Sfumature di Nero ($379,9 milioni worldwide), Split ($277 worldwide), Scappa – Get Out ($250 worldwide) e Sing ($388 worldwide). La situazione non potrà che migliorare con Atomica Bionda e, soprattutto, con il terzo capitolo di Cattivissimo Me.