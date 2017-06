Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quasi 90 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Questi i numeri registrati dopo la diffusione del teaser trailer di Black Panther di. Un risultato che non supera il primo teaser di(136 milioni di views) ma che sorpassa i numeri dei teaser di(61 milioni),(55 milioni) e(52 milioni).

Molti i protagonisti dell’Universo Cinematografico Marvel che hanno salutato il trailer con favore. Ecco alcune delle reazioni di parte del cast e degli addetti ai lavori dell’UCM:

First in line!!! 🔥 https://t.co/RFHy2JzD2o

I’m so psyched for this movie & this incredible group of talent. #RyanCoogler @chadwickboseman @michaelb4jordan @danaigurira @tanehisicoates https://t.co/lwBHcWy7a9

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.