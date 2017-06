, scelto per interpretare Cable in, sequel del fortunato film di, è al momento impegnato in un rigido e severo allenamento in palestra volto a dargli il fisico necessario per il ruolo.

L’attore ha condiviso sui suoi profili social un nuovo video e una foto che mostrano i risultati ottenuti a oggi e la prosecuzione del periodo di training prima delle riprese.

Ecco i due post:

Ain’t nothing better than spending time with my boy. Friggin handsome devil. ❤️💪 #fathersandsons #trevorbrolin #allgrowedup Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 11 Giu 2017 alle ore 08:09 PDT

Nel cast troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable).

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà nel 2018.

Fonte: CBM