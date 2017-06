È stata diffusa online la prima immagine di, il nuovo film di(Boyhood, Tutti Vogliono Qualcosa). Scelto come titolo di apertura del New York Film Festival, vede nel cast

Il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Darryl Ponicsan, uscito nel 2005 e seguito di “The Last Detail” (1970), di cui Hal Ashby realizzò un film nel 1973 con Jack Nicholson (,L’Ultima Corvè).

La vicenda tratta di tre amici veterani del Vietnam che si riuniscono per seppellire il figlio di uno di loro, rimasto ucciso in Iraq. I tre affronteranno insieme un viaggio che farà da spunto per descrivere il periodo noto come “era Bush”.

Qui di seguito la prima immagine del film:

