Mark Hamill, celebre interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, ha avuto modo di dire la sua sul grande numero di cinefumetti che caratterizza il panorama cinematografico degli ultimi anni. Secondo l’attore, il genere è tendenzialmente di qualità alta ma necessita, attualmente, di opportune migliorie per assicurarsi lunga vita. Come dichiarato da Hamill in un’intervista a USA Today:

Non so cosa sta succedendo con i film di supereroi. Sono fantastici, ma credo che stiamo oltrepassando il punto di saturazione. Ecco perché la storia ha un’importanza enorme, il trucco è tutto lì. È questo che vorrei, storie migliori.

Hamill non è estraneo al mondo dei fumetti: ha prestato la sua voce sia a Hobgoblin per la Marvel che a Joker per la DC Comics. Lo rivedremo presto nei panni di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, in arrivo nelle sale a dicembre del 2017.

Fonte: CB