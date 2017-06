ha condiviso su twitter il resoconto di un’insegnante dell’asilo che ha raccolto una serie di commenti e reazioni dei bambini dopo aver visto Wonder Woman.

“È assolutamente incredibile, tutto questo fa valere ogni giorno di duro lavoro. Grazie a chiunque lo abbia scritto” ha commentato la regista. “Wow, l’ultimo paragrafo mi ha fatto venire i brividi. Così vero, così potente. Mi ha dato tantissima carica per tuffarmi nel prossimo” ha poi aggiunto Gal Gadot.

Ecco il post:

My producer just sent me this… ABSOLUTELY INCREDIBLE! This makes every hard day worth it. Thank you to whomever wrote it!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/3DzIaMueIh

Wow the last paragraph really gave me the chills.

So true. So powerful. Gives me a huge drive to dive in and work on the next one..🙏🏻 https://t.co/mI4hYfbNkV

— Gal Gadot (@GalGadot) June 11, 2017