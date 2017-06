Proseguono senza sosta i lavori di. In uno dei loro ultimi post, i fratellihanno rivelato di essere sul set nel Serengeti, probabilmente per girare alcune sequenze ambientate a Wakanda, regno che sarà tra le ambientazioni di

Sebastian Stan, dal canto suo, sembra impegnato in ben altra tipologia di attività: l’attore ha postato un video che riprende parte del suo duro allenamento in palestra per tornare nel ruolo di Bucky Barnes.

È inoltre Deadline a rivelare che Danai Gurira (Black Panther, The Walking Dead) si è unita al cast del cinemfumetto dei Russo. Dettaglio che avvalora ulteriormente l’ipotesi che Wakanda apparirà sia nel film di Ryan Coogler che nella nuova avventura dei Vendicatori.

Qui di seguito i post dei Russo e di Stan:

Tootsie Roll and Winter Fresh, deep in the Serengeti. Un post condiviso da The Russo Brothers (@therussobrothers) in data: 12 Giu 2017 alle ore 10:23 PDT

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

