Il mio provino peggiore è stato quello per Batman di Tim Burton. Non ho mai raccontato a nessuno questa storia, ma allora convinsi Burton che non ero adatto per il ruolo, e lui mi diede retta. Non avevo realizzato quanto fosse importante. Una settimana dopo, sentii che stavano contattando Robin Williams e Jack Nicholson.

(Bigfoot e i suoi amici, 3rd Rock From the Sun) avrebbe potuto interpretare Joker indi. A rimpiangere di aver rifiutato il ruolo è stato lo stesso attore in una delle sue ultime interviste. Come raccontato da Lithgow:

Lithgow fu preso in considerazione come possibile candidato per il ruolo di Joker anche nel progetto mai realizzato del Batman di Joe Dante. L’attore ha comunque dichiarato che probabilmente avrebbe dovuto declinare nuovamente il ruolo per via di impegni che lo avrebbero tenuto impegnato a tempo pieno a Broadway.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: CB, Vuture (via Yahoo!)