È IndieWire a riportare che, presidente della Troma Entertainment, si è scagliato contro il trattamento che il Festival di Cannes avrebbe riservato alla compagnia il mese scorso. Secondo Kaufman, vari membri della sua delegazione sarebbero stati aggrediti e arrestati.

Durante il Festival, il team della Troma ha marciato sulla Croisette per protestare contro il consolidamento dell’assetto attuale dell’industria mediatica e per promuovere la neutralità della rete, l’arte e il commercio indipendenti, venendo tuttavia temporaneamente bloccato dalle forze di sicurezza. Dura la reazione di Kaufman:

Nonostante le minacce, gli arresti e la repressione che abbiamo subito dal fascista Festival di Cannes, le proiezioni di ‘Return to Return to Nuke ‘Em High aka Vol.2 sono state un grande successo.

Kaufman ha poi aggiunto che non farà mai più ritorno al Cannes. La Troma è regolarmente presente al Festival dal 1976. La compagnia, lo ricordiamo, era al festival in occasione della proiezione di Return to Return to Nuke ‘Em High aka Vol.2, prosecuzione della storia raccontata in Class of Nuke ‘Em High del 1986.

