ha opportunamente provveduto ad alimentare alcune speculazioni supostando un criptico tweet con un nome che a molti potrebbe suonare familiare. Ci sarà la possibilità di vedere Quasar sul grande schermo all’interno nell’UCM? Chiaramente ancora non lo sappiamo e, per il momento, è bene ricordare che non ci sono conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios.

Non è dato sapere se il regista abbia voluto condividere un semplice ricordo della propria infanzia o unire l’utile al dilettevole accennando all’introduzione nell’UCM di un personaggio nuovo, da presentare nella prossima avventura dei Guardiani. Non resta che rimanere in attesa di ulteriori sviluppi.

Qui di seguito il tweet:

For some reason I’m just remembering now that as a kid my family’s VCR had wood paneling. pic.twitter.com/Qdb8oH9mfA — James Gunn (@JamesGunn) 12 giugno 2017

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

Fonte: CBM