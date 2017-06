è ancora interessato a un eventuale film su. Nel corso di una delle sue ultime interviste presto l’Annecy Animation Film Festival, il regista ha avuto modo di parlare dei suoi futuri progetti e delle ultime novità che hanno riguardato, del quale sarà realizzato un reboot.

Parlando del piccolo schermo, nonostante Netflix non diffonda i dati relativi agli ascolti e ai rating, del Toro sostiene che il suo Trollhunters sia la serie animata più vista sulla piattaforma. Al cinema, la release del suo prossimo film, The Shape of Water, è attualmente prevista per il mese di dicembre. In merito al progetto di Pinocchio, il regista ha dichiarato:

Sì, mi interessa ancora. Se avessi 45 milioni di dollari lo farei anche domani!

Quanto alle novità su Hellboy, del Toro si è detto sereno. Nonostante il rimpianto di non aver potuto realizzare un nuovo capitolo della saga con Ron Perlman, il regista ha tuttora in mente una rosa di progetti futuri che lo terranno occupato per i prossimi anni. Come dichiarato da del Toro:

Non possiedo Hellboy, i diritti li ha Mike [Mignola]. Quindi lui è il padre del personaggio e se intende fare un reboot va bene così.

Secondo quanto dichiarato dal regista,negli ultimi anni la serialità televisiva avrebbe impresso all’industria dell’entertainment un cambiamento più profondo di quanto si possa immaginare a livello superficiale:

La durata del livello di attenzione è enormemente calata, gli spettatori più giovani vogliono un’avventura esaustiva in al massimo un’ora e dieci minuti. Siamo nell’epoca d’oro della televisione, non tanto in termini di storytelling quanto in termini di accesso e di controllo dei contenuti da parte del pubblico. E il cambiamento è molto più profondo di quanto un semplice termine come binge watching sia in grado di esprimere.

Parole che hanno poi accompagnato un elogio esplicito del metodo di lavoro adottato da Netflix:

Noi abbiamo avuto una totale libertà creativa e hanno creduto in noi fin dall’inizio. Ciò che posso dire è che, da un punto di vista creativo, è stata un’esperienza grandiosa.

Fonte: Hollywood Reporter