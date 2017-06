Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In un’intervista con Movieweb , Edgar Wright – regista di Baby Driver: Il Genio della Fuga ha parlato delle possibilità di un sequel di, il film con Simon Pegg, Martin Freeman e Nick Frost approdato nei cinema nel 2007.

Queste le sue parole:

Ho assolutamente discusso dell’idea con Simon [Pegg], abbiamo diverse idee. Il punto è solamente se voglio trascorrere tre anni della mia vita a fare quello. Forse sarebbe meglio cogliere l’occasione per raccontare una nuova storia, no? Se qualcuno mi proponesse un Baby Driver 2, avrei certe idee, non rifiuterei a prescindere, perché la gente non avrebbe torto a pensare che possa diventare un franchise.

Hot Fuzz credo sia l’unico della trilogia del Cornetto che potrebbe avere un sequel. Ma il problema dei sequel, specialmente nel caso delle commedie, è che lo sviluppo dei personaggi trova conclusione. In Hot Fuzz, nello specifico, Nicholas Angel diventa più umano e meno automa, il personaggio di Nick Frost all’inizio è un sempliciotto, e alla fine spacca. Perciò il punto è: da dove bisognerebbe partire in un eventuale sequel?