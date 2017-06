Qualche ora fa,ha partecipato a una diretta Facebook insieme ad AlloCiné in cui ha parlato a tutto tondo di svariati argomenti.

Fra questi possiamo annoverare il successo di Wonder Woman al box office e la rivalità con la DC Comics/Warner.

Circa la pellicola con Gal Gadot dice:

Il successo di Wonder Woman è un fatto meraviglioso. Ci rende incredibilmente felici. Finalmente possiamo mettere a tacere il falso mito di un pubblico non interessato ai personaggi femminili. Non abbiamo mai creduto all’attendibilità di questa affermazione. È tutto nato a causa di una serie di film mediamente scarsi che sono arrivati al cinema negli scorsi 10, 15 anni. Sono davvero lieto che Wonder Woman abbia spazzato via questa falsa credenza.

Quando gli viene fatto notare che spesso ai Marvel Studios è stata mossa proprio questa critica, ovvero quella di non aver investito a dovere sulle protagoniste femminili, Feige ha ribadito quanto affermato qualche giorno fa da Nate Moore: la Casa delle Idee segue le esigenze dello storytelling non quelle delle quote in materia di diversità.

Infine circa l’eterna rivalità fra Marvel e DC spiega: