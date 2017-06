Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Leone Film Group ha diffuso in rete due clip italiane tratte da, adattamento dell’omonimo romanzo young adult di Jeanne Ryan con protagonisti(Scream Queens) e(Cattivi Vicini).

Il film approderà nelle nostre sale il 15 giugno (qui trovate la nostra videorecensione). Ecco le clip:

Ecco la sinossi ufficiale:

“Spettatore o Giocatore?”

Studentessa modello dell’ultimo anno delle superiori, Vee è sempre stata un po’ in disparte. Quando i suoi amici la incoraggiano a partecipare a un popolare social game online chiamato Nerve, Vee decide di iscriversi, anche solo per provare quello che in apparenza le sembra un gioco innocuo e divertente. E così, Vee viene risucchiata nel vortice adrenalinico della competizione, della fama e dei follower, assieme a un misterioso ragazzo (Dave Franco), ma a un certo punto il gioco diventa sempre più inquietante, con sfide via via più rischiose, in un crescendo ansiogeno che porterà alla prova finale dove la posta in gioco sarà altissima.