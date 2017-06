Spoiler

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del, ma come al solito le notizie sui vari prodotti concepiti come esclusive acquistabili durante la manifestazione arrivano online con un largo anticipo.

La Funko sarà come sempre estremamente attiva (in basso potete trovare un video dedicato alle prime tre, corpose ondate di merchandise dell’azienda dello Stato di Washington) e proprio da uno dei due Funko speciali di Justice League potrebbe essere arrivata la conferma a un rumour sulla pellicola di Zack Snyder (e Joss Whedon).

Se Bruce Wayne non presenta nulla di speciale a eccezione del Batarang che tiene in mano, Aquaman regge in mano una Scatola Madre. Da tempo c’è chi ipotizza che nel DCEU i tre potenti oggetti appartenuti a Darkseid siano stati suddivisi fra gli abitanti di Atlantide, le Amazzoni e il genere umano. E se il Funko qua sotto “dice il vero” significa che Arthur Curry potrebbe pure essere in grado di tenerne uno in mano, contrariamente a quanto avviene nell’UCM con le pietre dell’Infinito.

Questo il video delle esclusive del Comic-Con pubblicato dalla Funko su Instagram.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.