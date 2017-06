Dovevo essere una easter egg sullo sfondo. C’era il Simon Williams Film Festival e io ero in tutti i poster dei film in concorso. Se conoscete l’Universo Marvel, Simon Williams diventa Wonder Man, un Vendicatore. Io non ero altro che una piccola easter egg, un pezzettino di quell’universo. Ma non sono riuscito a finire nel film. Nulla di grave, sono cose che capitano. Ho comunque avuto un’esperienza magnifica. Guardando avanti, non saprei… vediamo cosa riusciamo a cogliere da quest’opportunità. Direi che è stata un’occasione opportunamente nascosta, non trovate?

Tempo fa alcune foto scattate sul set dihanno rivelato la presenza diin alcune locandine fittizie esposte in un cinema di Cartersville (Georgia), che ospitava un festival dedicato ai film di Simon Williams, meglio conosciuto con il nome di Wonder Man. Nel corso di un’intervista al The Ara Radio Show, Fillion ha avuto modo di parlare della sua piccola parte, che non ha trovato spazio nel montaggio finale del film:

Gunn ha già dichiarato di sperare di riuscire a inserire Wonder Man nell’UCM, anche se il ruolo potrebbe non essere interpretato necessariamente da Fillion. Non è ancora chiaro se il personaggio potrà trovare spazio o meno in Guardiani della Galassia Vol.3.

Creato da Stan Lee, Simon Williams è un personaggio che, in seguito al fallimento delle industrie ereditate dal padre (fallimento causato dalle Industrie Stark), decide di stringere un accordo con il Barone Zemo per vendicarsi. Quest’ultimo però lo ingaggia per infiltrarsi negli Avengers e distruggerli dall’interno. Williams viene quindi trasformato in un essere ionizzato che da quel momento verrà conosciuto con il nome Wonder Man

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Il film è uscito il 25 aprile 2017 in Italia, il 5 maggio negli USA.

