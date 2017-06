Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nel portare sul grande schermo iha mescolato l’amore per i personaggi così come sono stati raccontati nei fumetti con una forte libertà creativa che gli ha consentito di riadattare e di modificare alcuni dettagli, plasmandoli sulle esigenze del suo film e sui parametri dell’Universo Cinematografico Marvel.

Proprio in merito alla libertà creativa e alla rottura della continuità rispetto alle vicende dei fumetti, Gunn ha avuto modo di accennare a un dettaglio inserito nel primo film, che potrebbe portare a eventuali sviluppi e approfondimenti in futuro:

Il regista, lo ricordiamo, è impegnato nella stesura dello script di Guardiani della Galassia vol. 3, terzo capitolo della saga, di cui curerà nuovamente anche la regia. Al momento ha redatto una prima bozza del trattamento a partire dal quale svilupperà la sceneggiatura. Come dichiarato da Gunn:

Ho inserito qualcosa nel primo film, che è rimasto sullo sfondo ma che è distintamente lì, la gente sa che è lì. Ho una buona ragione per infrangere il canone in termini di storytelling, e sono rimasto alzato tutta la scorsa notte per decidere se sviluppare la cosa o meno. Non ho ancora deciso.