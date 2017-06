Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Si avvicina il ventesimo anniversario di, diretto nel 1997 da. Intervistato da Vice, il regista ha avuto modo di parlare del controverso film, spesso criticato da più punti di vista (dal cast al tono generale, passando per i famigerati bat-capezzoli dei costumi dei protagonisti o per la bat-carta di credito).

Dal momento della sua uscita a oggi, il film è più volte rientrato in varie classifiche (come quella di Empire) dei peggiori film di sempre. Dopo otto anni dalla release del film di Schumacher venne realizzato il reboot Batman Begins, che costituì un vero e proprio “reset” del personaggio sul grande schermo e diede inizio alla saga diretta da Christopher Nolan. Oggi, sul grande schermo, Bruce Wayne ha il volto di Ben Affleck nell’Universo Cinematografico DC.

Già in passato, Schumacher ha avuto modo di scusarsi con i fan che sono rimasti delusi dal risultato finale del film che ha visto George Clooney nei panni di Wayne. Ancora una volta, il regista si è detto sinceramente dispiaciuto, e ha nuovamente chiesto a coloro che non hanno amato il film di perdonarlo:

Sui famigerati bat-capezzoli, Schumacher ha avuto modo di spiegare di aver supervisionato i concept dei costumi per il film dopo aver dato varie direttive agli addetti ai lavori, e di aver personalmente approvato in fase di pre-produzione i progetti delle armature dei protagonisti:

Il costume è stato creato da Jose Fernandez, che era uno dei nostri più brillanti scultori. In Batman e Batman – Il Ritorno, i costumi sono di quel genio di Bob Ringwood, ma al momento delle riprese di Batman Forever la gomma e le tecniche di scultura si erano fatte più sofisticate. Se guardate il costume di Michael Keaton, vedrete che è particolarmente largo. Era fantastico, ma era il massimo che si potesse fare allora. Da Batman Forever in poi, avevamo materiali più avanzati. Quindi ho semplicemente suggerito di rendere il costume più anatomico e di prendere spunto dalle foto di alcune statue greche e dalle illustrazioni di anatomia in alcuni testi di Medicina. [Fernandez] ha inserito anche i capezzoli e quando ho visto il risultato ho pensato che andasse bene.

Tuttavia, Schumacher ha sottolineato di ritenere ingiusto il trattamento in parte “revisionista” su alcuni suoi film ricevuto dopo Batman & Robin. Il regista continua a difendere la sua carriera che, ovviamente, contiene una filmografia più variegata rispetto alle incursioni nel franchise di Batman. Come raccontato da Schumacher:

Sapevo di non dover fare un sequel […] ma tutti alla Warner si aspettavano che ne dirigessi uno. Ero passato dall’insuccesso di Lost Boys all’essere una sorta di genio con Il Cliente, avevo diretto un blockbuster come Batman Forever e avevo avuto ottime critiche con Il Momento di Uccidere. Quindi, in qualche modo, avevo una “media alta”. Non avevo mai puntato a essere un “re del blockbuster”, i miei film erano sempre stati relativamente piccoli e avevano riscosso successo più nel pubblico che nella critica, ed è proprio per gli spettatori che scriviamo i film. E poi, dopo Batman & Robin, sono diventato immondizia.