Dopo oltre 10 annie il resto del cast della commedia(2004) si sono riuniti in un divertente contest in occasione di una particolare raccolta fondi per beneficenza organizzata da Omaze in sostegno della Stiller Foundation, organizzazione che si occupa di aiutare ed educare bambini meno fortunati.

Il vincitore del contest avrà l’opportunità di partecipare ad una partita di Dodgeball disputata tra le due iconiche squadre del film di Rawson Marshall Thurber capitanate da Stiller e Vaughn, oltre che una maglietta personalizzata, una foto con il cast e una cena a base di pizza con lo stesso Ben Stiller.

Ecco il divertente video:

