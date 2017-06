È Collider a confermare il coinvolgimento dinel reboot cinematografico di Resident Evil . Kobayashi, che è in Capcom sin da quando Resident Evil uscì su PlayStation nel 1996, è stato più volte coinvolto creativamente sia nei film di animazione che nei live-action del celebre franchise survival horror.

Intervistato in merito alla release in home video di Resident Evil: Vendetta, Kobayashi ha avuto modo di specificare che i piani per il futuro della saga sul grande schermo sono ancora in una una fase del tutto preliminare. Su Vendetta, ha invece puntualizzato l’importanza del suo ruolo:

Sono un produttore della Capcom, quindi devo assicurarmi che il mondo dei giochi sia ben presente anche nei film. Questa è la mia responsabilità principale. [Per il reboot] prenderemo un nuovo regista e un nuovo cast. Non vedo l’ora di cominciare!

Al momento, nessuna decisione di rilievo circa il progetto sembra essere stata presa. Alla domanda se il nuovo film sarà più sbilanciato sull’azione o sull’horror, Kobayashi si è limitato a dichiarare:

A me personalmente piace la regia di Paul. W.S. Anderson nei vari film della sga. Mi piacerebbe vedere ancora un’approccio action.

Fonte: Collider