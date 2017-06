Nelle scorse settimane in molti si sono pronunciati in maniera positiva nei confronti di, il cinecomic DC uscito elle sale ad inizio giugno.

L’ultimo nome ad aggiungersi a questa lunga lista è quello di Jon Hamm, star della serie televisiva Mad Men e co-protagonista della commedia Le Spie della Porta Accanto insieme a Gal Gadot.

“Ho visto il film [Wonder Woman] lo scorso venerdì ed ero così felice per tutti coloro che ne hanno preso parte, specialmente per Gal”, ha dichiarato Hamm a Entertainment Tonight, “Le ho mandato una lunga email. Sono così entusiasta per il film. È così bello quando un tuo amico sincero ha tutto questo successo. È davvero sorprendente”.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.