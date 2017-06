È online il trailer ufficiale di(Happy Death Day), prodotto dalla Blumhouse (Scappa – Get Out).

La vicenda è incentrata su una studentessa del college (Jessica Rothe, già vista in La La Land), che rivive il giorno in cui è stata uccisa per scoprire l’identità del suo assassino. Il film è diretto da Christopher Landon, già regista de Il Segnato (Paranormal Activity: The Marked Ones).

Nel cast anche Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews e Charles Aitken. Il film sarà nei cinema americani dal 13 ottobre.

Ecco il trailer, anche in italiano:

Fonte: Collider