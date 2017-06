A prescindere dal fatto che una persona possa gradire o meno le pellicole dirette da, una cosa è comunque certa: il filmmaker cresciuto alladiventato omai uno dei punti saldi dell’sa come intrattenere chi lo segue sui social.

Ieri – in Italia era notte – Gunn ha postato su Facebook gli screenshot di una chiacchierata avuta in privato su Instagram con un follower che fingeva di essere il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Il regista/sceneggiatore spiega:

L’altra notte un non meglio identificato ragazzino che fingeva di essere Kevin Feige, il Presidente dei Marvel Studios, mi ha contattato in privato su Instagram. Siccome stavo guardando un programma TV che non mi stava coinvolgendo più di tanto e visto che ho il livello di maturità di un dodicenne, ho deciso di trollarlo un po’.

Qua in basso potete leggere il gustoso scambio, in cui Gunn fingendo di aver creduto alla cosa, si lascia andare ad alcuni “finti spoiler” come ad esempio il clamoroso “reveal” di Spider-Man: Homecoming grazie al quale il pubblico scoprirà che Peter Parker è, in realtà, Venom.