Justice League: la Sala della Giustizia e Gotham City nei leak dal set delle riprese aggiuntive?

Sono cominciate già da un po’ a Londra le riprese aggiuntive di Justice League che, come noto, sono curate dae non da Zack Snyder (che ha dovuto abbandonare la lavorazione della pellicola in seguito a una tragedia familiare).

Nei leak fotografici del set allestito presso i Cardington Studios nel Bedfordshire è possibile scorgere svariati elementi scenici tra cui una struttura di grandi dimensioni che sembrerebbe la Sala della Giustizia.

Come spiega Wiki:

La Sala della Giustizia è il quartier generale immaginario dei Superamici, nell’onomima serie animata. Successivamente fu inglobata nell’Universo DC come nuovo quartier generale della Justice League of America.

La Sala comparve nel primo episodio della serie I Superamici, che ebbe inizio l’8 settembre 1973. Fu originariamente disegnata da Al Gmuer, supervisore di scena per Hanna & Barbera per più di 30 anni. Il disegno dell’edificio si basa sul disegno dell’Union Terminal building in Cincinnati, Ohio, una volta una stazione ferroviaria ed ora museo. La Sala, situata a Metropolis, serve come punto d’incontro per i Superamici. La Sala contiene il Trubalert, una stazione di monitoraggio computerizzata che avverte gli eroi delle eventuali minacce. La Sala ospita anche un gigantesco computer che i Superamici utilizzano per analizzare gli indizi. Dalla metà degli anni ottanta, la Sala della Giustizia subì dei restauri, così come i Superamici cambiarono il nome del gruppo in “Super Powers Team”.

A seguire potete ammirare gli scatti (via CS.net):

Some Exclusive Sneaky pics from the set of the #justiceleague in the UK Today by @maximilliano__ and @Matthew17650321 pic.twitter.com/7wu8FLRoB7 — DC WORLD (@_DCWorld) 15 giugno 2017

Some Exclusive Sneaky pics from the set of the #justiceleague in the UK Today by @maximilliano__ and @Matthew17650321 pic.twitter.com/9tnOMrxhqp — DC WORLD (@_DCWorld) 15 giugno 2017

More #Justiceleague set pics from ahead of new filming by Roger Skillin what’s in the hangar, The Watchtower?? Imagine…… pic.twitter.com/Zs9tEGOvVg — DC WORLD (@_DCWorld) 15 giugno 2017

Nell’episodio Universe of Evil, i malvagi Supernemici da un Universo parallelo si incontrarono nella “Sala del Male”. L’edificio è identico a quello dei Superamici, con l’aggiunta di una testa a forma di gargoyle di fronte all’entrata.