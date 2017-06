Spider-Man: Homecoming, Jon Watts sulla scelta di Zendaya

Continuano a rincorrersi molte voci intorno al ruolo della giovanein. Sarà MJ Watson? La figlia dell’Avvoltoio? O una compagna di scuola di Peter Parker di nome Michele?

In attesa di scoprirlo il regista Jon Watts ha parlato della scelta dell’attrice per questo misterioso ruolo. Sulle pagine di Vogue Watts ha descritto Zendaya come “un’attrice incredibilmente tecnica. Mi fa sentire davvero un idiota stare di fronte a qualcuno così giovane e bravo in ciò che fa”.

Il regista aveva già avuto modo di vederla all’opera mentre lavorava alla Disney, tuttavia sul set del film “sembrava una persona completamente diversa”, ha aggiunto.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

