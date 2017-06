Finalmente il conto alla rovescia perè quasi terminato, e tra pochi giorni il quinto episodio della saga diretto ancora una volta dauscirà nelle sale.

I lettori di BadTaste.it potranno però vederlo ancora prima, in due anteprime gratuite che si terranno rispettivamente a Milano (proiezione IMAX al cinema Skyline Multiplex a Sesto San Giovanni) e a Roma (al Cinema Adriano) alle ore 21 del 20 giugno.

Per ottenere i vostri biglietti dovete seguire queste istruzioni:

Cliccate sul link sottostante

Compilate il form con nome, cognome e indirizzo di posta elettronica

Selezionate se volete 1 o 2 biglietti

Scegliete la città

Richiedete l’invito

Aprite la vostra casella e-mail e confermate l’invito cliccando nel link presente nella mail che riceverete

Nel caso non riusciste più a partecipare, vi invitiamo a segnalarcelo tempestivamente all’email anteprima@badtaste.it in modo da permetterci di assegnare il posto alle persone che saranno in lista d’attesa. Riservate il vostro biglietto SOLO se siete sicuri di poter venire, per correttezza nei confronti degli altri utenti: i posti infatti sono limitati

Le riprese sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata per il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.