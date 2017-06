Spoiler

Rivedremo mai il Dr. Poison in un eventuale sequel di Wonder Woman? A oggi, non possiamo affermarlo con certezza. Tuttavia Elena Anaya, interprete proprio di uno dei villain del film di Patty Jenkins, ha rivelato di essere già sotto contratto qualora la Warner dovesse decidere di far tornare il suo personaggio in futuri film del franchise.

Come spiegato dall’attrice:

Non ho ancora una risposta. Come saprete, quando fanno questi film ti chiedono essenzialmente un contratto matrimoniale per il resto della tua vita [ride]. Ma sarei comunque ben felice di tornare e di essere nuovamente cattiva, sarebbe fantastico.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

