a debuttare in testa alla classifica americana venerdì. Il film d’animazione della Pixar ha raccolto 19.5 milioni di dollari, ottenendo un CinemaScore A, ed è destinato a vincere il weekend con un incasso sopra i 50 milioni di dollari: il più basso del franchise, ma quanto basta per battere i circa 40 milioni che raccoglierà

Seconda posizione venerdì per All Eyez on Me, con 12.8 milioni di dollari. Il biopic di Tupac dovrebbe raccogliere, nel weekend, una trentina di milioni piazzandosi al terzo posto.

10.8 milioni per Wonder Woman, che nel weekend supererà i 275 milioni di dollari negli USA e che ieri ha superato il mezzo miliardo di dollari in incassi globali.

Pessimo esordio invece per la commedia al femminile della Sony Rough Night: il film infatti apre con 3.3 milioni di dollari venerdì, e nel weekend potrebbe non superare i dieci milioni. Ne è costati 20, e con un cast composto da attrici Scarlett Johansson, Ilana Glazer, Kate McKinnon, Jillian Bell e Zoe Kravitz la speranza era che il film potesse attirare più pubblico.

Il film verrà battuto nel weekend da 47 Meters Down, film indipendente che ieri ha incassato 4.5 milioni di dollari e potrebbe chiudere con 12 milioni nei tre giorni.