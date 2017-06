Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

I coroner della Contea di Los Angeles hanno determinato che la morte di, avvenuta il 27 dicembre 2016 a soli sessant’anni, è stata causata da una combinazione di fattori tra cui una Sindrome delle apnee nel sonno, una arteriosclerosi e l’uso di medicinali. Non è stata identificata una sola causa della morte dell’attrice, mentre la modalità del decesso rimane ignota.

La figlia della Fisher, Billie Lourd, ha subito rilasciato una dichiarazione a People Magazine:

Mia madre ha combattuto contro la dipendenza dalle droghe e la malattia mentale per tutta la vita. Alla fine, ci è morta. In tutte le sue opere ha sempre parlato apertamente del marchio sociale che circonda queste malattie. Parlava della vergogna che tormenta le persone e le loro famiglie quando devono affrontare queste malattie. So che mia mamma voleva che la sua morte incoraggiasse le persone ad aprirsi e parlare delle proprie battaglie. Cercate aiuto, combattete affinché siano stanziati fondi governativi per programmi dedicati alla malattia mentale. La vergogna e lo stigma sociale sono nemici del progresso verso le soluzioni e, alla fine, una cura. Ti voglio bene Momby.