La, nota divisione di produzione della Universal Pictures, festeggia quest’anno il suo 15° anniversario.

Per l’occasione è stato commissionato all’artista Christopher DeLorenzo un poster esclusivo in edizione limitata che celebra tale avvenimento in cui sono rappresentate le pellicole più iconiche dello studio prodotte nei suoi primi 15 anni di vita (tra cui Lost in Translation, Moonrise Kingdom, I Segreti di Brokeback Mountain, Milk, Dallas Buyers Club, Coraline e la Porta Magica, Il Pianista, Burn After Reading, Se Mi Lasci ti Cancello L’Alba dei Morti Dementi e Kubo e la Spada Magica).

Potete ammirare il poster qui di seguito:

FONTE: Collider