Nuovo accordo di distribuzione in Italia per Paramount Pictures.

Dal 1 settembre 2017 i film della major nordamericana non verranno più distribuiti da Universal Pictures International Italy, ma da 20th Century Fox Film Italia, guidata ormai da qualche tempo da Paul Zonderland.

Per quest’anno i film Paramount di rilievo in uscita in autunno sono Mother! di Darren Aronowsky, Same Kind of Different as Me di Greg Kinnear, God Particle di Julius Onah, Suburbicon di George Clooney (che però arriverà con 01 distribution), Daddy’s Home 2 e Downsizing di Alexander Payne.

Nel 2018 pellicole Paramount di rilievo sono Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes, lo spin-off di Transformers dedicato a Bumblebee e Mission: Impossible 6.

Fonte: E-duesse