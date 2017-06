Durante un’ospitata da Stephen Colbert, Scarlett Johansson ha alluso ade ai “61-62 personaggi” dell’Universo Cinematografico Marvel che saranno nel film.

L’attrice nello specifico ha parlato di una sequenza che coinvolgerà ben 32 personaggi:

Credo che in una scena in particolare ci siano 32 personaggi. Ce ne sono così tanti. Oramai nn so neanche distinguere un personaggio Marvel da un componente della troupe.

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.