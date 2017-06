Videa ha diffuso in rete il trailer ufficiale italiano di(Trespass Against Us), film diretto da(Doctor Who) con protagonisti

Scritto da Alastair Siddons, il film segue la storia di tre generazioni della famiglia Cutler, dei fuorilegge moderni che vivono nella campagna britannica. Chad Cutler (Fassbender) è stato addestrato dal padre Colby (Gleeson) per ereditare il suo stile di vita malavitoso. Ma quando Tyson (Georgie Smith), il figlio di Chad raggiunge la maggiore età, l’uomo inizierà una battaglia con il padre per decidere le sorti del futuro della famiglia.

Del cast fanno parte anche Lyndsey Marshal e Killian Scott.

La pellicola approderà nelle nostre sale il 28 giugno. Ecco il trailer e il poster ufficiale:

Ecco la sinossi ufficiale: