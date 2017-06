Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono iniziate ufficialmente le riprese di

A darne notizia il protagonista e produttore Ryan Reynolds, che ha pubblicato su Twitter una immagine in costume di scena davanti all’Hatley Castle a Vancouver (Canada), che nella saga degli X-Men e in Deadpool è stata la location della X-Mansion.

Potete vederla qui sotto:

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 17, 2017