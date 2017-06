È stato consegnato oggi a Piero e Laura Fumagalli il premio New Screen of the Year 2017 (focus on technical renovation of cinemas, age-group 1995 until now) per la rinnovata Sala Energia del cinema(MI) agli ICTA Awards, i premi della International Cinema Technology Association, associazione mondiale dei professionisti dell’industria cinematografica. La premiazione si è svolta ai CineEurope di Barcellona.

Giovedì Piero Fumagalli riceverà poi l’UNIC Achievement Award, premio annuale assegnato ai professionisti del settore.

Il cinema Arcadia era tra i tre finalisti nella categoria Migliori Sale Europee e il riconoscimento assume un particolare significato perché proprio quest’anno Arcadia compie 20 anni, celebrati pochi giorni fa proprio con noi di BadTaste.it durante la proiezione in anteprima di Wonder Woman:

La Sala Energia, la più grande delle cinque sale del cinema Arcadia di Melzo, ospita 630 posti a sedere. Nel 2015 è stata rimodernata con l’allestimento di un nuovo schermo Harkness Perlux (largo 30 metri) e successivamente con la più grande configurazione Dolby Atmos™ installata da Meyer Sound nel mondo.

Il sistema audio Dolby Atmos™, lanciato da Dolby Laboratories nel 2012, al posto dei tradizionali canali utilizza i cosiddetti “oggetti sonori” (che possono essere fino a 128, per un massimo di 64 altoparlanti) posizionati in uno spazio 3D per generare un ambiente tridimensionale molto più realistico e coinvolgente in grado di avvolgere lo spettatore anche dall’alto.

Il team di BadTaste.it si congratula ovviamente con Arcadia di Melzo per l’importante riconoscimento ricevuto. Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni lanceremo una nuova interessante iniziativa che si terrà a fine mese proprio in sala Energia!