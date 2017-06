Weekend dal sapore estivo quello che si è appena chiuso al box-office italiano: in quattro giorni nessun film ha superato il milione di euro (neanche ci si è avvicinato), e solo la top-five ha superato i 200mila euro.

Podio invariato rispetto a una settimana fa: rimane in testa La Mummia, con 800mila euro e tre milioni di euro complessivi. Al secondo posto troviamo ancora una volta Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, con 507mila euro e 11.2 milioni di euro complessivi, mentre al terzo posto Wonder Woman tiene molto bene e raccoglie altri 367mila euro per un totale di 2.7 milioni di euro.

Apre al quarto posto Nerve, con 355mila euro in quattro giorni e la miglior media per copia, mentre al quinto posto Baywatch incassa 216mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi. Sesta posizione per Una Doppia Verità, che apre con 173mila euro, mentre al settimo posto Aspettando il Re incassa 111mila euro in quattro giorni. Apre all’ottavo posto Lady Macbeth, con soli 45mila euro, mentre al nono posto Parigi può Attendere raccoglie 42mila euro (per un totale di 57mila euro in cinque giorni), mentre al decimo posto Quando un Padre incassa 41mila euro e sale a 200mila euro complessivi.

C’è di buono che la settimana prossima uscirà Transformers: l’Ultimo Cavaliere, che smuoverà senza dubbio le acque al botteghino.