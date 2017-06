Il conto alla rovescia perè quasi terminato e, tra pochi giorni, il quinto episodio della saga diretto ancora una volta dauscirà nelle sale: il blockbuster sarà infatti nei cinema italiani a partire dal 22 giugno.

Nei giorni scorsi, la Hasbro, la multinazionale del giocattolo che si occupa della produzione del film insieme alla Paramount, ci ha spedito alcuni prodotti della nuova linea di giochi ispirata al lungometraggio. All’interno della scatola che ci è stata consegnata abbiamo trovato un Turbo Changer dell’Autobot Hound, una Premier Edition del Dinobot Grimlock e un Optimus Prime Voice Changer Helmet.

Il pezzo forte del set che abbiamo ricevuto è, chiaramente, l’ultimo citato un po’ per le dimensioni della confezione, per il valore ludico ed estetico dell’oggetto in sé e, chiaramente, anche per il prezzo. Il casco di Optimus Prime è il più costoso dei tre gadget. Il primo e il secondo sono commercializzati, rispettivamente, a circa 14,90€ e a circa 34,90, mentre il terzo si aggira intorno ai 90€.

Scopriamoli insieme attraverso una serie di foto.

Una “foto di gruppo” dei gadget che abbiamo ricevuto:

La scatola dell’Optimus Prime Voice Changer Helmet:

La confezione di Grimlock (fronte e retro):

La confezione di Hound (fronte e retro):

Ecco come si presenta l’elmetto dentro la confezione:

I due pezzi che lo compongono sono contenuti in due differenti sacchetti. Come potete vedere, in uno dei due troviamo anche le istruzioni:

L’alloggiamento per le batterie (non incluse nella confezione):

Per assemblarlo dobbiamo incastrare fra di loro i due pezzi:

Grimlock e Hound sono stati liberati!

Ecco un breve Instagram video dimostrativo per gli effetti sonori generati dall’Optimus Prime Voice Changer Helmet tramite l’apposita pressione dei tasti laterali. Abbiamo preferito non registrare l’effetto del voice changer perché nonostante la resa del medesimo sia effettivamente buona, nella registrazione la “voce naturale” finiva comunque per sovrastare quella modificata.

Ecco l’Optimus Prime Voice Changer Helmet. @hasbro @transformersmovie @paramountpics @universalpicturesita Un post condiviso da BadTaste.it (@badtasteit) in data: 14 Giu 2017 alle ore 08:52 PDT

Eccomi in versione Transformers:

Le riprese sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata per il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.