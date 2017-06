La Paramount ha annunciato la data di uscita nelle sale americane di, il thriller dalle tinte soprannaturali diretto da(Son of a Gun) ambientato durante il D-Day

La pellicola, la cui produzione ha avuto inizio nel mese di maggio in Regno Unito, farà il suo debutto elle sale americane il 26 ottobre 2018.

Basato su un’idea originale di Billy Ray (Hunge Games) e di J.J. Abrams, il film racconta la storia di due paracadutisti in missione per distruggere una torre radio tedesca in un paesino fuori dalla Normandia durante il D-Day. Dopo essere stati catturati dai nemici a seguito della distruzione dei loro aerei, i due si ritrovano ad affrontare non solo i soldati nazisti, ma anche delle forse soprannaturali scaturite da strani esperimenti.

Del cast fanno parte Jovan Adepo (The Leftovers), Wyatt Russell (Tutti Vogliono Qualcosa), Jacob Anderson (Il Trono di Spade), Dominic Applewhite (Il Discorso del Re), Pilou Asbaek (Il Trono di Spade), Iain de Caestecker (Agents of SHIELD), John Magaro, Mathilde Ollivier e Bokeem Woodbine (Fargo).

J.J. Abrams sarà impegnato nella produzione del progetto insieme alla Paramount Pictures.

Non è ancora chiaro se la pellicola farà parte o no dell’universo condiviso di Cloverfield. Ricordiamo comunque che il 27 ottobre approderà nelle sale anche God Particle.

FONTE: CS