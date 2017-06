Mancano pochi giorni all’uscita del remake giapponese, distribuito da QMI Stardust in collaborazione con Dynit e Minerva Pictures.

Il film uscirà nei cinema in un evento di soli tre giorni, il 3-4-5 luglio: la proiezione della sera del 3 luglio al cinema Barberini di Roma verrà presentata dal nostro Gabriele Niola.

Dopo il trailer e il poster, oggi vi mostriamo tutte le foto del blockbuster giapponese, che trovate direttamente qui sotto:

Campione d’incassi in patria, la pellicola ha raccolto 76 milioni di dollari in tutto il mondo: un remake voluto dalla casa di produzione Toho, che ha messo insieme l’iconico mostro capostipite dei kaiju-eiga e Hideaki Anno, autore dell’anime Neon Genesis Evangelion, insieme al mago degli effetti speciali Shinji Higuchi. Quest’ultimo ha scelto di affiancare ai più moderni effetti visivi il classico uomo in costume per rappresentare il mostro, un vero omaggio alla saga originale.

Shin Godzilla (Shin Gojira) è uscito in Giappone nell’ottobre 2016 e ha trionfato ai Japan Academy Prize, gli Oscar giapponesi. Potete vedere il trailer qui sotto!

Per tutte le informazioni sulle sale che proietteranno il film vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.