In un episodio del podcast di MTV Happy Sad Confused , il registaha parlato di, sul quale si concentrerà ora che è uscito al cinema

Durante il podcast è stato chiesto a Trevorrow se ha fatto delle richieste particolari a Rian Johnson per scene da includere in Gli Ultimi Jedi per “preparare il terreno” per Episodio IX:

In effetti c’è una piccola cosa. Non gli ho chiesto di ritoccare nulla, gli ho chiesto: “Puoi girare questa piccola scena in più mentre ti trovi in questa location in questo giono?” E lui l’ha fatto, è stato straordinario. Si tratta di parte del processo collaborativo che esiste nella Lucasfilm. Comunichiamo tutti quanti. È la volontà genuina di tutti di fare un buon lavoro. Penso che ci sia questa errata convinzione che ci sia una sorta di enorme capo supremo d’azienda che detta la storia che devono seguire tutti e che permetterà alla corporation di vendere più giocattoli.

Insomma, Rian Johnson ha girato una piccola scena che sarà presente nell’ultimo episodio della nuova trilogia. Non sappiamo di che scena si tratti, anche se l’impressione è che si tratti di una piccola scena ambientata in una delle location dell’ottavo episodio, forse una location poco accessibile come Skellig, dove sono state girate le sequenze del pianeta Ahch-To, dimora del tempio Jedi e rifugio di Luke Skywalker. Ovviamente sono speculazioni: vi terremo aggiornati!

Diretto da Colin Trevorrow, Star Wars: Episodio IX uscirà nel 2019.

Fonte: Comic Book