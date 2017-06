Transformers: Lorenzo di Bonaventura paragona lo spin-off su Bumblebee a Il Gigante di Ferro

Intervistato da Collider, il produttoreha avuto modo di parlare dello spin-off diincentrato su. Il film, come saprete, sarà diretto da, presidente della LAIKA, compagnia che ha prodotto film come Coraline e la Porta Magica, Boxtrolls e Kubo e la Spada Magica.

Come spiegato da di Bonaventura, il progetto ricorda per certi versi Il Gigante di Ferro, cult di animazione diretto da Brad Bird. Come dichiarato dal produttore:

Lo spin-off su Bumblebee si discosterà parecchio da ciò che avete visto fino a oggi. […] Torneremo nel 1985, in qualche modo all’eredità originaria dei Transformers. […] In effetti mi ricorda un po’ Il Gigante di Ferro, al quale ho lavorato anni fa con la Warner Bros. Mi ricorda un progetto che era di fatto contenuto ma che non sembrava affatto piccolo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

L’uscita dello spin-off su Bumblebee, scritto da Christina Hodson, è fissata all’8 giugno 2018.