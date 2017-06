È in un’intervista con Fandango rilasciata daappena aver terminato il montaggio diche il regista parla del futuro del franchise e di come questo quinto episodio servirà a gettare le basi per i prossimi film.

Bay conferma comunque (una volta per tutte, a quanto pare) che questo sarà il suo ultimo film del franchise, il quale prenderà una nuova direzione:

È il mio ultimo film nel franchise, quindi in questo senso rappresenterà un capitolo conclusivo. Ma la ragione per cui ho voluto realizzare il quinto film… è che due anni fa avevo chiesto alla Paramount di avere a disposizione un gruppo di sceneggiatori per pianificare il futuro del franchise. Ne abbiamo chiamati 12, e tutti insieme hanno trovato la direzione giusta da intraprendere. Steven Spielberg e io abbiamo trovato un paio di storie molto convincenti. Le abbiamo fuse insieme e abbiamo creato il quinto film. Guardando attentamente il film, troverete molti modi in cui questa serie potrebbe proseguire. Quindi sostanzialmente sarà una piattaforma di lancio per qualsiasi direzione prenda il franchise.

In questa sorta di epilogo Bay ha deciso di realizzare alcune delle sequenze d’azione più complicate che abbia mai girato nella sua carriera:

Non avevo mai girato una battaglia con cavalieri, eppure ho fatto tantissima azione nella mia carriera! Prima di tutto è stato un giorno veramente difficile per me, perché il mio cane Bonecrusher era morto la notte prima. Avevo il cuore a pezzi, non è stato facile presentarmi sul set con letteralmente 900 persone pronte a lavorare. C’erano 70 cavalli, e 400 comparse vestite con abiti e armature da battaglia. Sono state delle riprese pazzesche, tre giorni di lavorazione semplicemente immensi, ma è stato anche divertente. Sono stati tre giorni molto intensi in Inghilterra, ricchi di stunt. Ma era tutto organizzato alla perfezione.

Le riprese di Transformers: l’Ultimo Cavaliere sono partite a Detroit il 6 giugno 2016, e la produzione si è poi spostata in diverse location negli Stati Uniti e in giro per il mondo. Nel cast tornerà Mark Wahlberg nei panni di Cade Yaeger, in questo film sarà affiancato da Isabela Moner nei panni della protagonista femminile, Izabella, e da Jerrod Carmichael. Nel film tornerà anche Josh Duhamel, nei panni del Colonnello Lennox e Tyrese Gibson. Tra le new entry anche Anthony Hopkins, Santiago Cabrera e Liam Garrigan (C’Era una Volta).

A scrivere la sceneggiatura Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man) e Ken Nolan (Black Hawk Down); la produzione sarà ancora una volta a cura di Lorenzo di Bonaventura, Don Murphy e Tom DeSanto.

L’uscita negli Stati Uniti è fissata per il 23 giugno 2017, il 22 in Italia.

Vi ricordiamo che la Paramount ha già fissato l’uscita di uno spin-off dedicato a Bumblebee per il 2018, e di Transformers 6 per il 2019.