Stanno per iniziare le riprese di, il nuovo film del franchise scritto e diretto da Simon Kinberg, e così il cast inizia a pubblicare sui social immagini provenienti dai set in costruzione in Canada.

In particolare, James McAvoy ha mostrato su Instagram in maniera molto particolare come si sta preparando a tornare sul set… con un video di un rasoio elettrico!

He approaches. #charlesxavier #xmen #darkpheonix A post shared by James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) on Jun 17, 2017 at 4:56am PDT

Intanto ecco arrivare un’altra immagine, proveniente dal set della X-Mansion in costruzione in teatro di posa:

Scritto e diretto da Simon Kinberg, e da lui prodotto insieme a Lauren Shuler Donner e Hutch Parker, X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018 nei cinema USA.

Nel cast ancora una volta Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Xavier) Jennifer Lawrence (Mistica), Nicholas Hoult (Bestia), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Ciclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler). Jessica Chastain è in trattative per interpretare la villain del film, Lilandra, imperatrice dell’Impero Shi’ar, una razza aliena in cerca della Fenice per rubare il suo potere. Sophie Turner sarà ancora una volta Jean Grey.

Il film sarà ambientato 10 anni dopo Apocalisse, quindi negli anni novanta.