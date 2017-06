xXx: un nuovo film del franchise è in fase di sviluppo

Nonostante i magri risultati in patria (appena 44 milioni di dollari) di, il film ha avuto un buona performance sui mercati internazionali (301 milioni). Oltre un terzo degli incassi complessivi del film proviene dal mercato cinese.

È Variety a rivelare che H Collective sta attualmente progettando di finanziare un nuovo capitolo della saga, quasi certamente con il coinvolgimento di Vin Diesel. Il progetto, al momento, sarebbe in una fase del tutto preliminare ed è ancora presto per ipotizzare nomi alla regia. Tra i progetti finanziati da H Collective ricordiamo anche The Parts You Lose, con Aaron Paul (Breaking Bad).

Nel cast di xXx: Il Ritorno di Xander Cage, oltre a Vin Diesel, ci sono anche Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Tony Jaa, Deepika Padukone, Nina dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Kris Wu, Rory McCann, Nicky Jam, Al Sapienza, Adriana Gutierrez, Michael Bisping, Tony Gonzalez. Questa la sinossi: Nel terzo esplosivo capitolo del franchise che ha ridefinito lo spy thriller troviamo l'atleta diventato agente governativo Xander Cage (Vin Diesel) che ritorna da un esilio autoimposto trovandosi in rotta di collisione con uno spiegato guerriero alpha di nome Xiang. Questi è alla ricerca di un'arma sinistra e apparentemente inarrestabile nota come il Vaso di Pandora. Radunando un gruppo di compagni in cerca di adrenalina, Xander si trova avvinghiato in una cospirazione che lega alcune delle più alte cariche dei governi di tutto il mondo. Armato del caratteristico ingegno e della tipica dirompenza, "xXx: the Return of Xander Cage" alzerà l'asticella con azione estrema e alcune delle più spettacolari acrobazie mai viste al cinema. Scritto da Michael Ferris e John Brancato, il film è diretto da D.J.Caruso (Disturbia, Eagle Eye) ed è uscito nelle sale americane il 20 gennaio 2017.

