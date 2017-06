(Pitch Perfect, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo) e(The Shallows, Gossip Girl) sono attualmente in trattative per entrare nel cast di, tratto dal romanzo die diretto da(Le Amiche della Sposa, Spy, Ghostbusters).

Il film è un thriller, descritto come simile a prodotti come Gone Girl e La Ragazza del Treno. La vicenda tratta di una blogger e madre single la cui migliore amica scompare nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Feig è anche l’autore dello script e produrrà il film con Jessie Henderson per la Feigco Entertainment.

Tra i progetti futuri che vedono coinvolta Anna Kendrick c’è Pitch Perfect 3. Lively sarà anche nel cast di The Husband’s Secret, prodotto dalla CBS Films.

Fonte: TheTrackingBoard